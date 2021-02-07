السلاك: أمام السلطة الجديدة ملفات كثيرة تحتاج المعالجة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 February, 2021

قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك، إن انتقال السلطة في ليبيا رغم التفاؤل الكبير والزخم الدولي سيكون أمام صعوبات منح الثقة للحكومة من قبل البرلمان.

وأضاف السلاك في حوار مع قناة “الحدث”، أن الأجواء ممهدة أكثر من أي وقت مضى، وهناك توافق داخلي هام سواء من قبل المسؤولين في شرق البلاد من خلال تصريحات القيادة العامة للجيش أو من قبل مسؤولي طرابلس من خلال تصريحات السراج لكن المرحلة القادمة هي مرحلة تحديات كبيرة وأمام السلطة الجديدة ملفات كثيرة عليها معالجتها.