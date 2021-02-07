الاتحاد الأوروبي: جاهزون للعمل مع السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.. وعقوبات على «المخرّبين المحتملين»

أصدر الاتحاد الأوروبي، بيانا الأحد، أعلن فيه ترحيبه، باتفاق منتدى الحوار السياسي الليبي على سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا.

وقال البيان، الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، إن هذا الاتفاق «يعد هذا معلمًا مهمًا في عملية برلين وفي الطريق لقيادة البلاد نحو الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021».

ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة

وأضاف: «نحن جاهزون للعمل مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي، ورئيس الوزراء الجديد عبد الحميد محمد دبيبة، ونؤكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة شاملة تعمل من أجل المصالحة الوطنية وتوحيد البلاد. ونشجع مجلس النواب على التصويت على نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه في خريطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر 2020».

وأشار البيان إلى أنه منذ مؤتمر برلين «أحرزت ليبيا تقدمًا كبيرًا نحو ضمان سلام واستقرار دائمين، بما في ذلك من خلال إعادة فتح قطاع الطاقة، واتفاقية وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في 23 أكتوبر 2020، وخارطة الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021، والآن اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة».

عقوبات على المخرّبين المحتملين

كما أشاد الاتحاد الأوروبي في بيانه بـ«الجهود والتصميم اللذين أظهرهما أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي شامل بقيادة ليبية وملكية ليبية وتهيئة الظروف للوحدة الوطنية والعدالة الانتقالية والمصالحة في ليبيا»، مضيفا: «نحن ندرك الإرادة التي عبر عنها منتدى الحوار السياسي الليبي لمواصلة مشاركته في دعم تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في جنيف في الوقت المناسب. كما نرحب بالعزم على ضمان الإدماج الهادف للمرأة في الحكومة الجديدة ونشجع مشاركتها المتساوية في عملية السلام».

ودعا البيان «جميع أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين في جميع أنحاء البلاد، وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى إظهار عزم قوي في دعم السلطة التنفيذية الانتقالية الموحدة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد والمصالحة الوطنية. وفي هذا الصدد، يُذكّر الاتحاد الأوروبي بآليته الخاصة بفرض عقوبات على المخرّبين المحتملين».

ضمان التحضير للانتخابات الوطنية

وتابع: «يجب أن يكون ضمان التحضير للانتخابات الوطنية في الوقت المحدد هو الأولوية الرئيسية الآن، بما في ذلك اعتماد القوانين الانتخابية اللازمة وأساسها الدستوري، والتنفيذ الملموس لجميع أحكام اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار والإصلاحات الاقتصادية اللازمة، بدءًا من توحيد كافة المؤسسات المالية».

وكرر البيان التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي «سيكون على استعداد لدعم هذه العملية ويحث جميع الأطراف الليبية والدولية على القيام بذلك فيما يتعلق بوحدة أراضي ليبيا وسيادتها الوطنية». وختم بالتأكيد على «أهمية التنفيذ الفعال لاتفاقية وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. كل التدخل العسكري الأجنبي غير مقبول».

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