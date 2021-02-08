تذيلت مؤشر الديمقراطية .. «إيكونوميست» تصنف ليبيا بـ« دولة غير حرة » في 2020

كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مؤسسة “إيكونوميست” للأبحاث والتحليل البريطانية، عن تصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير في 2020 .

واحتلت ليبيا المركز157 في الترتيب العالمي من أصل 167 دولة أجريت عليها الدراسة، علمًا بأن ترتيبها العام الماضي كان 156، وقبله 154، حيث يستمر التراجع، وتم تصنيفها هذا العام أيضًا بأنها دولة غير حرة .

ويستند مؤشر الديمقراطية إلى خمسة معايير وهي العملية الانتخابية والتعددية، عمل الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، والحريات المدنية.

وأوضح التقرير أن الأداء الحكومي في ليبيا سيء جدًا، فلم يحقق أي نقطة وحصل على تقييم دون أي نقاط من أصل 10 نقاط، بينما كان العام قبل الماضي قد حصل على 0.36 وكذلك العملية الانتخابية والتعددية لم تحصل على أي نقاط.

بينما حققت الثقافة السياسية 3.75 نقطة، مقابل 4.38 في العام الماضي و5 نقاط في العام قبل الماضي، فيما حققت المشاركة السياسية 3.33 نقطة مقابل 2.78 للعام الماضي، و1.67 للعام قبل الماضي، وهو ما يعكس حالة الحراك التي تشهدها البلاد والرغبة في المشاركة والتغيير للوصول إلى الاستقرار بسبب فشل الحكومات المتعاقبة.

كما استمر معيار الحريات المدنية في التراجع للعام الثالث على التوالي، حيث حقق 2.65 نقطة مقابل 2.94 نقطة في العام الماضي، والذي كان نفس تقييم العام قبل الماضي، وهو ما يعكس تراجع الحريات خاصة في ظل الانتهاكات التي شهدتها عموم ليبيا إزاء المعارضين لكلا الحكومتين في الشرق والغرب.

وحصلت ليبيا في المجموع العام على 1.95 نقطة من أصل 10 في مؤشر الديمقراطية مقارنة بـ2.02 للعام الماضي، و2.94 للعام قبل الماضي، ليكشف هذا التقييم أيضًا استمرار تردي الأوضاع عامًا بعد آخر.

وحلت اليمن في نفس تصنيف ليبيا، فيما تفوقت السودان وإريتريا وبروندي، ولم يتراجع من الدول العربية خلف ليبيا إلا سوريا فقط.

وتعيش ليبيا منذ 2011م في مستنقع من الفوضى والتدمير والخراب وإسالة الدماء، بعدما تدخل حلف الناتو بمساعدة بعض الليبيين لإسقاط الدولة، ضمن مخطط قذر يهدف إلى السيطرة على ثروات ليبيا ومقدرات شعبها.

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