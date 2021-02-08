تشكيل مسلح من الملثمين يعتقل المعتصمين في باب بن غشير -طرابلس

أفاد مصدر لــ218 أن مجموعة مسلحة تهجمت على معتصمين مضربين عن العمل من موظفي مصلحة الضرائب الليبية كانوا في حالة اعتصام بمديرية ضرائب طرابلس “مكتب كبار الممولين في باب بن غشير” .

وأضاف المصدر أن العناصر المسلحة ألقوا القبض على المعتصمين وقال إن المهاجمين الملثمين يرتدون بدلات عسكرية سوداء مددجين بالسلاح ويستقلون سيارات نوع “تويوتا 27″معتمة الزجاج ، فيما لم تصدر وزارة الداخلية أو حكومة الوفاق أو أي جهة رسمية، توضيحاً لما حدث ولا مصير المعتقلين.

يذكر أن موظفي مصلحة الضرائب الليبية معتصمين و مضربين عن العمل منذ تاريخ العاشر من شهر يناير 2021 ويطالبون بتحسين مرتباتهم و إلغاء الخصم من المعاشات الذى فرضه المجلس الرئاسي بخصم 20٪ من المرتب.

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