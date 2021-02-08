زوارة.. افتتاح هيئة التأمين الطبي فرع المنطقة الغربية

شهدت مدينة زوارة -الأحد- مراسم افتتاح هيئة التأمين الطبي فرع المنطقة الغربية بحضور عضوة المجلس البلدي “زينة العاصي” ومدير عام هيئة التأمين الطبي “عمرو أحمد الأمين” والوفد المرافق له ومدير فرع الهيئة بالمنطقة الغربية “جاسم المعروق” وموظفين من الهيئة وأعضاء مجلس الحكماء والأعيان ومديري القطاعات والإدارات على مستوى بلدية زوارة .

وأشار المكتب الإعلامي ببلدية زوارة إلى أن هيئة التأمين الطبي، هيئة عامة منشأة بحكم المادة “31” من القانون رقم “17” لسنة 1986 م بشأن المسئولية الطبية وتم تنظيمها من جديد بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم “71” لسنة 2018 ومن ثم إعادة تنظيمها بموجب القرار “1210” لسنة 2018 الصادر عن المجلس الرئاسي .

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