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رئيس الكفرة يبحث مع آمر اللواء طارق بن زياد المعزز احتياجات البلدية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت بلدية الكفرة، إنه عقدة عدت اجتماعات بمدينة بنغازي بين آمر اللواء طارق بن زباد المعزز ورئيس المجلس التسييري الكفرة ، عبدالرحمن عقوب، تم خلالها استعراض أهمية الكفرة كمدينة حدودية هامة لحماية الجنوب لشرقي لليبيا وسبل دعم واستقرار المنطقة وتحسين ظروف سكانها .
وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، عرض رئيس المجلس عدد من العوائق والصعوبات الحياتية التي تعانيها المدينة ومنها حركة الطيران وتهالك الطريق البري ونقص السيولة .

من جهته نقل آمر اللواء هذه الاحتياجات إلى القائد العام للجيش الليبي ، كما تلقى رئيس المجلس تأكيدا لتسيير رحلة اسبوعية لأحدى شركات الطيران قريبا جدا بالإضافة الى ترتيب وصول سيوله نقدية للمصارف في غضون الأيام القليلة القادمة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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