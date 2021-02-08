رئيس الكفرة يبحث مع آمر اللواء طارق بن زياد المعزز احتياجات البلدية

قالت بلدية الكفرة، إنه عقدة عدت اجتماعات بمدينة بنغازي بين آمر اللواء طارق بن زباد المعزز ورئيس المجلس التسييري الكفرة ، عبدالرحمن عقوب، تم خلالها استعراض أهمية الكفرة كمدينة حدودية هامة لحماية الجنوب لشرقي لليبيا وسبل دعم واستقرار المنطقة وتحسين ظروف سكانها .

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، عرض رئيس المجلس عدد من العوائق والصعوبات الحياتية التي تعانيها المدينة ومنها حركة الطيران وتهالك الطريق البري ونقص السيولة .

من جهته نقل آمر اللواء هذه الاحتياجات إلى القائد العام للجيش الليبي ، كما تلقى رئيس المجلس تأكيدا لتسيير رحلة اسبوعية لأحدى شركات الطيران قريبا جدا بالإضافة الى ترتيب وصول سيوله نقدية للمصارف في غضون الأيام القليلة القادمة