الرعيض: يجب أن نتغاضى عن الـ30 % للمرأة والشباب في الحكومة الجديدة

قال عضو مجلس النواب الموازي محمد الرعيض، إنه يجب على مجلس النواب التعاون مع عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديدة لتشكيل الحكومة دون ضغوط أو محاصصة .

وأضاف الرعيض، في تصريح صحفي، أن قائمة محمد المنفي وعبدالحميد الدبيبة الفائزة في سباق السلطة التنفيذية، بمثابة الأكثر توافقية، ولها القدرة على القيام باستحقاقات الفترة التمهيدية، مبينا أن شخصيات القائمة الفائزة تستطيع أن تذهب إلى كل المدن الليبية وإحياء ليبيا دون أي عوائق.

وأعرب عن ثقته الكاملة في أعضاء مجلس النواب للاجتماع في مدينة صبراتة، خلال أسبوع أو العشرة الأيام القادمة كأقصى تقدير؛ من أجل التئام المجلس والموافقة على مخرجات ملتقى الحوار السياسي، مشيرا إلى موافقة 77 نائبا حتى الآن، للذهاب إلى مدينة صبراتة، متوقعًا خلال يومين أو ثلاثة، تخطي العدد حاجز المائة واكتمال النصاب لعقد هذه الجلسة.

وأكد موافقة عدد كبير من نواب المنطقة الشرقية على الذهاب إلى صبراتة، لافتا إلى أنه قد حان الوقت لإلتئام مجلس النواب والموافقة على مخرجات حوار جنيف واعتماد حكومة الوحدة الوطنية عندما يتم تقديمها من قبل رئيس الوزراء.

ودعا الرعيض النواب إلى عدم النظر لمسألة التوزيع الجغرافي في تشكيلة الحكومة المرتقبة، مبينا أن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، مقيد بشروط خارطة الطريق التي وصفها بـ”الصعبة”، في اختيار فريقه والحقائب الوزراية.

وألمح، إلى أنه يجب التغاضي عن نسبة الـ30 % للمرأة وحصة للشباب في الحكومة المرتقبة؛ حيث الفترة التمهيدية تحتاج إلى كفاءات وخبرات تقلدت مناصب لفترات طويلة من قبل، وفق قوله .

وأضاف الرعيض أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني لا يملك أي شرعية بحكم الاتفاق السياسي وبحكم كل المعايير والقوانين، لكي يضع العراقيل أمام الحكومة الجديدة، في إشارة إلى اشتراطه لتسليم سلطته، ضرورة حصول الأخيرة على ثقة مجلس النواب كاملا وبشكل قانوني، مختتما حديثه: ” فليقل ما يشاء” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24