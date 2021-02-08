الصوصاع: نشر المراقبين الدوليين بعد فتح الطريق الساحلي

أكد المدعي العسكري العام وعضو وفد الجيش باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، فرج الصوصاع، على أهمية الالتزام بإخراج المرتزقة من ليبيا، مطالبًا الدول الراعية لاتفاقية برلين وجنيف بضرورة دعم تنفيذ مخرجات اتفاقهم ورحيل كل العناصر الأجنبية من البلاد.

وأوضح الصوصاع، في تصريح إعلامي، أن فرق الهندسة العسكرية ستباشر إزالة الألغام من الطريق الساحلي؛ تمهيدًا لسحب الآليات من خطوط التماس وفتح الطرق بين برقة وطرابلس.

وأضاف أن مهمة نشر المراقبين الدوليين ستقتصر على عدد محدود وبدون أسلحة، مؤكدًا مخاطبة اللجنة العسكرية للأمم المتحدة لنشرهم بعد إتمام عملية إعداد وتهيئة فتح الطريق الساحلي.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، قد أعلنت السبت، البدء فعليا في نزع الألغام ومخلفات الحرب يوم 10 فبراير الجاري، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بين المنطقتين الشرقية والغربية.

وأكدت اللجنة، في بيانها الختامي بعد المحادثات التي جرت في مدينة سرت، أن اللجنة الفرعية لإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي.

وأوضحت أنها ناقشت مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين الدوليين، بالإضافة إلى تنظيم العمل المشترك بين اللجنة العسكرية المشتركة واللجان الفرعية وتحديد المهام.

وبينت اللجنة أن عملية فتح الطريق الساحلي، كانت إحدى النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها مع ضباط العمليات وكذلك مع ضباط الهندسة بشأن عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب حول الطريق الساحلي وبعدها سيتم فتحه.

أشارت اللجنة إلى أنه قد تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة العسكرية من أجل اتخاذ تدابير للتواصل وإعطاء قوائم للمحتجزين من الطرفين، استكمالاً لما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية من عمليتي تبادل للمحتجزين بين الطرفين.

كما رحبت اللجنة العسكرية بنتائج ملتقى الحوار السياسي، في جنيف، والذي انتهى باختيار مجلس رئاسي، ورئيس حكومة موحدة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24