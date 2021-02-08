“الصحة العالمية” تشكل فريق عمل لإجراء مسوحات صحية للنازحين بمراكز الإيواء في ليبيا

بحثت إليزابيث هوف، ممثل منظمة الصحة العالمية، و يوسف جلالة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في ليبيا المشروع المشترك بين المنظمة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة لتعزيز خِدْمَات الرعاية الصحية الأولية والعمل على تضمين النازحين للاستفادة من المشروع.

وبحسب إيجاز صحفى للمنظمة، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لإجراء مسوحات صحية للنازحين بمن فيهم الكوادر الطبية وبمختلف الفئات، في البلديات واستحداث خارطة صحية للمناطق المستهدفة وتنفيذ برامج عمل مشتركة بما فيها الزيارات الميدانية داخل وخارج مراكز الإيواء.