«عبد العزيز» يدعو المنفي والدبيبة لتشكيل حكومة « وفاق» حقيقية

طالب عضو المؤتمر العام السابق، محمود عبدالعزيز، رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالاستفادة من أخطاء حكومة الوفاق غير المعتمدة التي لم تكن تحمل من الوفاق إلا اسمها وأوضح عبد العزيز، أن حكومة الوفاق حكمت خمس سنوات ولم تنجز شيئا، مُطالبًا القيادة الجديدة بالتعبير عن كل الليبيين بشكل فعلي، والتواصل مع الجمع بشكل جدي وإلا لن ينجحوا في مهمتهم .

ودعا عبد العزيز، السلطة الجديدة إلى تشكيل حكومة وفاق حقيقية، وإلا ستفشل في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي يوم الـ 24 من ديسمبر المقبل .

وطالب السلطة الجديدة أيضًا بضرورة محاربة الفساد على اعتبار أنه شيء أساسي جدًا، وواجب على كل الليبيين، خصوصًا وأن قائمة المنفي توافقية وليس لأعضائها أي انتماءات، مؤكدًا على ضرورة استرجاع السيادة الليبية من خلال الانتخابات .

وهنأ عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، الليبيين على اختيار قادة السلطة التنفيذية الجديدة .

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