الرئيس التركي يهاتف “المنفي” مؤكداً دعمه للرئاسي الجديد

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هنأ “المنفي” بمناسبة توليه رئاسة المجلس الرئاسي بعد ترشيحه من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف.

وقال مسئول المكتب الإعلامي بالرئاسي الجديد لــ218 إن الاتصال ‏استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين، فيما أكد “أردوغان” خلال الاتصال على دعمه للمجلس الرئاسي الجديد من أجل حل الأزمة الليبية.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي ” -من جانبه- أن ليبيا تسعى لتعزيز العلاقات بينها وبين كل البلدان وخصوصاً دول الجوار وأن المجلس الرئاسي يسعي لحل كافة المشاكل في ليبيا من خلال حكومة الوحدة الوطنية التي ستنبثق عنه، شاكراً الرئيس التركي على اهتمامه ودعمه للقضية الليبية-حسب ما ذكره المسئول الإعلامي لمكتب “المنفي”.

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