الوطنية لحقوق الإنسان تناشد داخلية الوفاق غير الدستورية بالنظر في أصحاب الرقم الإداري من الطوارق والعائدون من المهجر وعديمي الجنسية وحق منحهم الجنسية

طربلس 08 فبراير 2021 (وال)- ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بالتدخل السريع، للنظر في أصحاب الرقم الإداري من الطوارق والعائدون من المهجر، وغيرهم من المواطنين الليبيين عديمي الجنسية في عموم البلاد وحق منحهم الجنسية .

وقالت اللجنة – في بيان – إنها وجهت كتابًا إلى وزير الداخلية حكومة الوفاق غير الدستورية فتحي باشاغا؛ “بشأن أصحاب الرقم الإداري من الطوارق والعائدون من المهجر وغيرهم من المواطنين الليبيين عديمي الجنسية في عموم البلاد ، وحق منحهم الجنسية “.

وأضافت اللجنة أن المناشدة جاءت انطلاقًا من الأهداف والمبادئ الإنسانية لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ومن أجل العمل على ضمان وصون حقوق الإنسان والمواطنة لجميع فئات المجتمع، وكذلك نظرًا للوضع المأساوي الذي تعيشه هذه الفئة المهمشة، ومن أجل معالجة وتسوية الوضع القانوني لهذه الفئة المهمشة التي تعاني من إجحاف قانوني وإداري وإنساني باتخاذ إجراءاتهم بالخصوص، عبر تفعيل التشريعات والقوانين النافذة، لأن ما تتعرض له هذه الفئة يُعد إخلالا جسيمًا للالتزامات القانونية والحقوقية للدولة الليبية، التي صادقت على جملة من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك أن حقوقهم المكرسة وطنيًا ودوليًا، وهي حقوق تشكل في المقابل التزامًا على الدولة، وأولى هذه الحقوق حقهم في الحصول على الجنسية الليبية والاعتراف القانوني بهم ومنحهم أوراقًا رسمية ثبوتية حماية لهم .

وتقدمت اللجنة بحزمة من التوصيات بينها: دعوة الجهات الليبية إلى تحمل مسؤولياتها، وأن تضمن كافة حقوق المواطنة لــــــ “حاملي الأرقام الإدارية” التي يكفلها الإعلان الدستوري والتشريعات والقوانين النافذة للمواطنين إلى أن يحصلوا على الجنسية الليبية، ومراجعة اللائحة التنظيمية لاستخراج البطاقات الشخصية، التي أصدرتها مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في 21 أغسطس 2019 م، لتسمح لحاملي الرقم الإداري بتجديد واستخراج بطاقات شخصية.

كما يستوجب على السلطات الليبية بالوفاء بالتزاماتها بموجب العهود والمواثيق الدولية التي انضمت إليها، والالتزام أيضًا بما نصت عليه التشريعات والقوانين الوطنية، والتوقف عن التمييز بين فئات الشعب الليبي، وإنهاء معاناة حاملي الأرقام الإدارية بمنحهم الجنسية وأرقام وطنية، وإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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