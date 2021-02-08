الصويعي: تشكيل حكومة جديدة في ليبيا « خطوة تاريخية »

وصفت المرشحة لرئاسة مجلس النواب وعضو المجلس عن أوباري، فاطمة الصويعي، تشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا بأنها ” خطوة تاريخية ” .

وأوضحت الصويعي، في تصريح صحفي، أن البعثة الأممية برئاسة ستيفاني وليامز تمكنت من جمع الليبيين على طاولة واحدة، مبينة أنها كانت جادة في وضع حد للأزمة وإنهاء الانقسام، على عكس المبعوثين الأمميين السابقين، الذين لم يوفقوا في إدارة الحوار بين الفرقاء الليبيين .

وتابعت، أن عامل الثقة الشعبية لدى المواطنين بالإنجاز السياسي الذي تمثل بتشكيل سلطة تنفيذية، سيتوقف على الخطة المناسبة التي ستقدمها الحكومة الجديدة، ضمن مهلة الأشهر العشرة المتاحة أمامها، ومن بينها خريطة الطريق لإنجاز استحقاق الانتخابات المقبلة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسستان العسكرية والمالية، مؤكدة أن الشعب الليبي أصبح أكثر من أي وقت مضى تواقاً للعيش بأمان، وفي ظروف كريمة، ينتظر من الحكومة الجديدة توفيرها.

وحملت الصويعي، الدول التي أحضرت المرتزقة إلى ليبيا مسؤولية إخراجهم من البلاد وإعادتهم، ولفتت إلى أن لجنة 5+5 وضعت خطة لإخراج المقاتلين الأجانب على مراحل وبترتيبات لوجستية، مؤكدة أن توفر سيادة الأمن وتقوية المؤسسة العسكرية سيشكلان ضمانة لخلو البلاد من أية عناصر أجنبية مسلحة غير شرعية .

و أكدت الصويعي، على مسؤولية الليبيين في محاربة المقاتلين المرتزقة وكل من يحمل السلاح بشكل غير شرعي، عبر الإبلاغ عنهم وعن أماكن وجودهم، لأن وجود هؤلاء – برأيها – يعتبر احتلالاً ومحاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد، محذرة من أنه في حال تم إهمال هذا الملف فسيكون من الصعب معالجته في المستقبل.

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