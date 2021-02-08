بلدية مصراتة تستلم تباعاً مشغلات مرضى الكلى

أفاد عضو المجلس البلدي مصراتة -مسؤول ملف الصحة بالمجلس- “علي امحمد الناظوري”، أنهم اجتمعوا مع مدير مكتب الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى، للوقوف على آخر الإجراءات المتعلقة بتوريد مشغلات مرضى الكلى.

وأضاف “الناظوري” أن المستلزمات وصلت إلى ميناء طرابلس البحري، وهي الآن تحت الإجراءات الجمركية، مبيناً تواصلهم مع الإدارة العامة للجمارك من أجل تسهيل إتمام الإجراءات، و الإفراج على الشحنات بصورة مستعجلة وتسليمها في مقار الإمداد الطبي”.

وأوضح “الناظوري” أن المتابعة المباشرة مستمرة من خلال عميد البلدية، و أعضاء المجلس، واللجنة الصحية، لتوفير كل متطلبات مرضى الكلى، والأمراض الأخرى- حسب تصريح له للمكتب الإعلامي لبلدية مصراتة.

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