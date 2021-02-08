مليشيا النواصي تقتحم مقر المخابرات بـ طرابلس

أكد مصدر أمني بمديرية أمن طرابلس، الأحد، أن ما يعرف بـ مليشيا النواصي شنت هجوما استهدف مقر المخابرات العامة التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة والذي توجد به قوة تابعة لـ “عماد الطرابلسي” المُعين من قبل حكومة الوفاق نائبا لرئيس المخابرات العامة.

وأوضح المصدر – مفضلا عدم ذكر اسمه – أن مليشيا النواصي، سبق وأن سيطرت على مقر المخابرات الرئيسي الواقع في منطقة الظهرة ، الواقع أيضا وسط طـرابلـس، لافتا إلى أنها تخضع لسيطرة “مصطفى قدور” والذي يسعى لمنصب رئيس جهاز المخابرات العامة.

وأشار المصدر إلى أن قدور حاول مرارا الاستيلاء على الجهاز عدة مرات، غير أنه اصطدم بقوات وزير الداخلية المفوض بـ حكومة الوفاق فتحي باشاغا، مما أفشل مخططه طوال السنتين الماضيتين.

ووفق المصدر فإن قدور استغل فشل باشاغا في الترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، وهاجم مقرات الطرابلسي، المدعوم من قبل داخلية الوفاق، واستولى على المقرين اللذين كانت تتمركز بهما قوة حماية الجهاز.

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