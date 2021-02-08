الشريف : مخاوف من ردة فعل عقيلة صالح و باشاغا بعد خسارتهما

قال المحلل السياسي سنوسي الشريف، إن شخصيات كانت إلى وقت قريب مؤثرة في المشهد السياسي الليبي، ربما ستخرج نهائيا من المشهد في ظرف شهر على أكثر تقدير، لافتا إلى أن خروج البعض سيكون سلميا، بينما هناك شخصيات، قد لا ترضى بالخروج، وستحاول التشبث بمراكزها بأي وسيلة كانت.

و أوضح الشريف أن هناك تخوفا داخليا وخارجيا من أن خسارة بعض الشخصيات قد تكون عائقا أمام تولي السلطة الجديدة مهامها، في فترة تجعلها قادرة على تحقيق خطوات تمهيدية، لعودة الهدوء والاستقرار للبلاد، ومن ثم دخول مرحلة دائمة مستقرة.

وأشار الشريف، إلى أن تصريحات عدة شخصيات دولية، تدور حول هذا الهاجس الذي قد يؤدي إلى مرحلة جديدة غير مستقرة، لافتا إلى تصريح السفير السابق في ليبيا ميليت الذي يأتي في هذا الإطار.

واعتبر أن ميليت أشار إلى أن خسارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في سباق رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، ربما تجعل الأمور ”أكثر سهولة من لو فاز عقيلة“.

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