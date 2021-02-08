غرس الله : باشاغا لا يؤمن جانبه و تصريحات عقيلة صالح تفضح نواياه

قال الدبلوماسي السابق أحمد غرس الله، إن مرور ليبيا إلى مرحلة جديدة،يلقى ارتياحا مشوبا بالحذر، مبينا أن الترحيب جاء لكون هناك وجوها جديدة ستكون في السلطة الجديدة.

واعتبر غرس الله، أن لا يمكن التنبوء بردة فعل شخصية مثل وزير الداخلية المفوض بجومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، بعد أن خرج نهائيا من المشهد، خاصة بعدكا انتهت ولاية حكومة الوفاق التي يتبعها، و إخفاقه في الحصول على منصب رئيس الحكومة.

وأوضح غرس الله أن تصريحات بعض الشخصيات البرلمانية، تشير إلى وجود توجه جديد بتغيير رئاسة البرلمان، ومن هؤلاء النواب أيمن سيف النصر، والذي أوضح في تصريح له بأن الهدف من التئام مجلس النواب بجميع أعضائه، أصبح أكثر أهمية، في ظل تشكيل سلطة جديدة.

ولفت غرس الله إلى أن الوجوه الجديدة، قد تأتي بحلول جديدة، ففي ظل وجود رئيس المجلس الرئاسي من المنطقة الشرقية ورئيس الحكومة من المنطقة الغربية، فيجب على الجميع القبول بأن يكون رئيس البرلمان من نصيب المنطقة الجنوبية.

وبحسب غرس الله فإن تصريحات عقيلة صالح الأخيرة، تشير إلى أنه قد يعيق السلطة الجديدة و التي أكد فيها أن القرارات في المستقبل تخرج من الجبل الأخضر.

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