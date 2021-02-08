السعيدي : عقيلة صالح و باشاغا لن يقبلا بتقليص نفوذهما في المشهد السياسي

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن مجلس النواب لا يزال منقسماً ومشتتاً حتى هذه اللحظة، لافتا إلى وجود دعوات لعقد جلسة موحدة بجميع أعضائه في القريب العاجل لمناقشة إقرار الحكومة، تفاديا لتكرار تجربة حكومة الوفاق التي لم يستطع البرلمان متابعة أعمالها ومساءلتها نظراً لعدم إقرارها من البداية.

وأعرب السعيدي عن قلقه مما قد تسفر عنه الأيام المقبلة، موضحا أن أغلب من لم يوفقوا في الترشح شخصيات لها ثقل وميليشيات على الأرض، رغم أنهم أعلنوا ترحيبهم بالسلطة الجديدة، ولكن هناك فارق بين الترحيب عبر التغريد على مواقع التواصل، وبين الفعل على الأرض.

وتوقع السعيدي عدم ترحيب الخاسرين، ومنهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بأي تحرك من شأنه أن يقلل من أسهمهم ونفوذهم في المشهد السياسي، علماً بأن صالح رحب بما وصفه انتصار الشعب الليبي بتكوين سلطة تنفيذية جديدة، متمنيا التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24