شلبي : منح النواب الثقة للحكومة طبيعي و رفض عقيلة صالح غير منطقي

أعرب عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي عن تفاؤله بإمكانية عقد جلسة موحدة للبرلمان قريباً لمنح الثقة للحكومة الجديدة، نظراً إلى كثرة التعهدات التي صدرت عن النواب، بعدم عرقلة عمل الحكومة فور تشكليها.

و أشار شلبي إلى وجود محاولات سابقة لتوحيد مجلس النواب حتى خلال فترة جلسات ملتقى الحوار السياسي، لافتا إلى أن أعضاء البرلمان الساعين لتوحيده فضلوا حينها انتظار نتائج الملتقى.

وأضاف شلبي أن هناك اتفاقاً سابقاً لتقاسم المناصب بين الأقاليم الليبية الثلاثة، بحيث إذا حصل شرق البلاد على رئاسة المجلس الرئاسي، والغرب على رئاسة الحكومة، كما هو الحاصل الآن، فالتالي تؤول رئاسة البرلمان للجنوب، لافتا إلى أن الظروف قد باتت مهيأة أكثر لالتئام المؤسسة التشريعية عما مضى.

وتوقع شلبي انعقاد جلسة موحدة لمجلس النواب منتصف الشهر الجاري، لإعادة هيكلة رئاسته بانتخاب شخصية من المنطقة الجنوبية، وهيكلة اللجان، ومن ثم مباشرة أعمال المجلس وصولاً لمرحلة الانتخابات المقررة عقدها نهاية العام الجاري.

وشدد سلبي على عدم منطقية رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لـ نتائج عملية سياسية شارك فيها من البداية، فضلاً عن أن الجميع يرصد، كما أن الدول المعنية بالملف الليبي في المنطقة العربية ودول الجوار رحبت بتشكيل السلطة الجديدة.

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