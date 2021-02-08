الأسود : مجلس النواب سيلتئم منتصف الشهر لمنح الثقة للسلطة الجديدة

أكد عضو مجلس النواب ميلود الأسود التوجه لعقد جلسة موحدة للبرلمان لإعادة هيكلة رئاسة المجلس ولجانه منتصف الشهر الحالي في مدينة صبراتة، لأسباب لوجيستية تتعلق بتوفر الإقامة للنواب وقربها من طرابلس وسهولة الوصول إليها.

ونفى ميلود ما يتردد بشأن مسارعة النواب لعقد جلسة موحدة لإقرار الحكومة خوفاً من تجاوز دورهم وحصول الحكومة الجديدة على شرعيتها من أعضاء ملتقى الحوار، لافتا إلى أن الجلسة المقبلة ستكون لتوحيد عمل مجلس النواب وتنظيمه.

و أضاف ميلود أنه عندما تشكل الحكومة، خلال ثلاثة أسابيع، سيلتأم مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة و التحقق من أن برنامجها يلبي مطالب وتطلعات الشعب الليبي، ولو في حدها الأدنى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24