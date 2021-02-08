ليبيا الان

رئيس وزراء اليونان يؤكد لـ”المنفي” دعمه للمجلس الرئاسي الجديد

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هنأ رئيس الوزراء اليوناني “كرياكوس ميتسوتاكيس” -خلال اتصال هاتفي- رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد الدكتور محمد المنفي لفوزه بالرئاسة وبحث معه أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في عديد من الملفات المهمة من أجل مصالح البلدين-حسب ما أفاد به مسئول المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي لــ 218.

وأكد “ميتسوتاكيس” خلال الاتصال علي دعمه الكامل والمستمر للمجلس الرئاسي الجديد، مبدياً عزم بلاده فتح  سفارتها وقنصليتها في ليبيا من جديد، فيما ثمن “المنفي” عالياً دور اليونان في حل الأزمة الليبية، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على مد جسور التواصل مع دول الجوار  والعالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك