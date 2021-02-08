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لبحث إجراء الانتخابات في موعدها .. الغردقة تستضيف محادثات ليبية الثلاثاء

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تشهد مدينة الغردقة المصرية،الثلاثاء، محادثات ليبية قد تستمر أياماً عدة، لإيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وأوضحت مصادر دبلوماسية، أن خبراء قانون ودستوريين ليبيين سيشاركون في المحادثات، مع رئيس المفوضية للانتخابات عماد السايح، بمشاركة اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، والبعثة الأممية.

ودخلت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، السبت، غداة انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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