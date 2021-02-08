السلاك: الحصول على ثقة مجلس النواب أبرز مشاكل الحكومة الجديدة

قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد السلاك، إن انتقال السلطة في ليبيا رغم التفاؤل الكبير والزخم الدولي سيكون أمام صعوبات منح الثقة للحكومة من قبل مجلس النواب.

وأضاف السلاك ، أن الأجواء ممهدة أكثر من أي وقت مضى، لافتا إلى وجود توافق داخلي هام سواء من قبل المسؤولين في شرق البلاد من خلال تصريحات القيادة العامة للجيش أو من قبل مسؤولي المنطقة الغربية من خلال تصريحات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ، مشددا على أن المرحلة القادمة هي مرحلة تحديات كبيرة وأمام السلطة الجديدة ملفات كثيرة عليها معالجتها.

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