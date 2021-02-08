مساعي أهلية وحكومية لاستئناف رحلات مطار أوباري

نظم منتسبو الروابط الشبابية من مختلف مدن وبلدات وادي الحياة حملة تطوعية لتنظيف مهبط وممر الطائرات في مطار أوبارى المدنى تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية إليه خلال الفترة القليلة المقبلة.

شارك في الحملة جهاز الدفاع المدني وتضمنت إزالة الأحجار وطمر الحفر، حيث يعاني مهبط المطار من تشققات تسببت في حدوث أضرار لإطارات الطائرات فى الفترة السابقة ما تسبب فى إيقاف الرحلات الجوية بالمطار لأكثر من مرة .

وتأتى هذه الخطوة في إطار تقديم الدعم والمساعدة لإدارة المطار لامكانية التغلب على كل المشاكل والصعاب التى قد تعيق استئناف الرحلات الجوية وعودة حركة الملاحة إلى مطار المدينة من جهة وخدمة لأهالى الجنوب الغربي، فيما انتظمت الحملة تحت شعار “نعم من أجل الصالح العام وخدمة المجتمع”.

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