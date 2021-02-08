ليبيا الان

“المكافحة” تقبض في الزاوية على مُروج أجنبي لمخدر الكوكايين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قد قبضت في مدينة الزاوية على أحد المشبوهين في قضية الاتجار والحيازة لكميات من مخدر الكوكايين، بعد ورود معلومة “مصدرية” لأعضاء التحري بمكتب التحري التابع للإدارة مؤداها وجود مجموعة من العمالة الوافدة تعمل في ترويج المخدرات نوع كوكايين وعلى نطاق واسع.

وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة أنه بعد تجميع المعلومات تم تشكيل فريق عمل للتأكد من صحتها وتم ضبط أحد أفراد التشكيل العصابي في مدينة الزاوية وبحوزته كمية تقدر بــــ “100 غرام” من الكوكايين قيمتها المالية “25” ألف دينار ليبي.

وخلص المنشور إلى أن المعني اعترف بوجود كمية أخرى بداخل منزله في مدينة الزاوية وعلى الفور تم الانتقال إليه وضبط كمية أخرى تقدر بحوالي نصف كيلو غرام أخرى من الكوكايين، فيما لايزال البحث جارياً لضبط بقية أفراد العصابة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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