“المكافحة” تقبض في الزاوية على مُروج أجنبي لمخدر الكوكايين

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قد قبضت في مدينة الزاوية على أحد المشبوهين في قضية الاتجار والحيازة لكميات من مخدر الكوكايين، بعد ورود معلومة “مصدرية” لأعضاء التحري بمكتب التحري التابع للإدارة مؤداها وجود مجموعة من العمالة الوافدة تعمل في ترويج المخدرات نوع كوكايين وعلى نطاق واسع.

وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة أنه بعد تجميع المعلومات تم تشكيل فريق عمل للتأكد من صحتها وتم ضبط أحد أفراد التشكيل العصابي في مدينة الزاوية وبحوزته كمية تقدر بــــ “100 غرام” من الكوكايين قيمتها المالية “25” ألف دينار ليبي.

وخلص المنشور إلى أن المعني اعترف بوجود كمية أخرى بداخل منزله في مدينة الزاوية وعلى الفور تم الانتقال إليه وضبط كمية أخرى تقدر بحوالي نصف كيلو غرام أخرى من الكوكايين، فيما لايزال البحث جارياً لضبط بقية أفراد العصابة.

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