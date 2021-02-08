درنة تسجل 17 إصابة بـ«كورونا» خلال يناير

أعلن مركز الرصد و الاستجابة الأولى درنة تسجيل البلدية 17 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر يناير الماضي.

جاء ذلك في تقرير صادر أمس الأحد، أشار إلى إجراء تحليل لـ66 مسحة عبر جهاز «Pcr» خلال الشهر نفسه، وظهرت سلبية نتائج 57 عينة، لافتا إلى اكتشاف 8 حالات موجة عبر جهاز التصوير المقطعي، حسب بيان مركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويخضع 5 مصابين للعزل المنزلي، في حين يتلقى 3 آخرون العلاج في مستشفى المنصورة شحات، و13 مصابا موجودون في مركز الشفاء للعزل الصحي.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في درنة إلى 169 حالة.

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