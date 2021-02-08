الجدال: الانقسام في مجلس النواب حول مكان الانعقاد مستفحل وتقوده جماعة الإخوان

قال مختار الجدال المحلل السياسي، إنه ليس أمام البرلمان إلا الاجتماع في أي مكان للتصديق على مقررات جنيف، وليس لأي من النواب المطالبة بتعيين حتى موظف في الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الانقسام في مجلس النواب حول مكان الانعقاد مستفحل يقوده جماعة الإخوان.

أضاف الجدال على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلاً: “أعرف إنه ستبدأ الكولسة وتقسيم كعكة الحكومة بين النواب والضغط باتجاه حصتي مقابل موافقتي وسندخل نفق “أرخي نرخي” لكني أعتقد بأنه سيسحب البساط من تحت قبة البرلمان ويذهب لجماعة جنيف”.

وتابع الجدال: “السلطة التنفيذية الجديدة مؤقتة ومقيدة بزمن وإنجاز غير ذلك لا تدخلوها في صراعات المحاصصة يا نوابنا الأعزاء، وأنصحكم بالتقليل من بث المقاطع والظهور الإعلامي، كما أن رئيس الوزراء الجديد من جيل تربى على الخوف”. وفق قوله.