«الروياتي»: «دبيبة» سيغازل تركيا ومصر

رأى أحمد الروياتي، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بـوصفه «محلل سياسي»، أن عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديد، بدأ بشكل جيد بعد جملة «سنكون حكومة تكنوقراط».

وقال الروياتي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “كونها حكومة توافقية؛ فمن السياسة أن يغازل تركيا، وسيغازل حتى مصر”.

وأضاف “السر في جملة «سنكون حكومة تكنوقراط». بداية موفقة لرئيس الحكومة”.

وكان دبيبة قد غرد أمس عبر حسابه على موقع تويتر، قائلا: “سيكون هناك تمثيل عادل للشعب الليبي بجميع طوائفه وجميع مناطقه ولكن التركيز سيكون على الأهداف التكنوقراطية”.