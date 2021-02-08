«الكوت»: الاستهانة بالتعليم في ليبيا يعكس حالة الضياع والانحطاط الذي نعيشه

أكد بشير الكوت، الأستاذ الجامعي، أنه إذا صحت التسريبات الخاصة بالحكومة المقبلة، فإنها ستضم العديد من الوزارات.

وقال الكوت، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “وزارة واحدة تضم نصف سكان ليبيا: إذا صحت التسريبات الخاصة بالحكومة القادمة فإنها ستضم العديد من الوزارات”.

وأضاف “ما لفت نظري أن هناك إصرار على دمج التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة تضم نحو نصف سكان ليبيا من طلبة ومعلمين وأساتذة وموظفين وموفدين يقرب عددهم من ثلاثة ملايين نسمة؛ موزعين على المدارس الأساسية والثانوية والمعاهد المتوسطة والعليا والجامعات والاكاديميات والمؤسسات التعليمية على المستوى المركزي والبلديات”.

وتابع “الغريب مثلا أن هناك وزارة للإعلام وأخرى للثقافة وكأن قطاع الإعلام والثقافة أكبر وأهم من قطاع التعليم العام وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. مع ملاحظة أن معظم دول العالم ألغت وزارة الإعلام. كما أن الثقافة يمكن أن تكون هيئة في أحسن الأحوال. وينطبق ذلك على وزارات أخرى”.

وواصل “في كل العالم التعليم العام مفصول عن التعليم العالي والبحث العلمي. وحتى في ليبيا كان التعليم مقسم إلى ثلاث وزارات: التعليم العام – والتعليم العالي والبحث العلمي – والتكوين”.

واستطرد “الاستهانة بقطاعات التعليم والتكوين في ليبيا يعكس حالة الضياع والانحطاط الذي تعيشه ليبيا في ظل الانفلات والفساد والفوضى. إهمال التعليم جريمة سنظل ندفع ثمنها على مدى الأجيال القادمة”.