“النفط” تعتمد منظومات قياس منسوب النفط والغاز بـ”السدرة”

اعتمدت الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط منظومات قياس المنسوب بحظيرة الخزانات بميناء السدرة النفطي، والتي تعمل بتقنية الرادار، كما أنها معتمدة من قبل معهد البترول الأمريكي لأغراض القياس التجاري وقياس نقل الملكية.

وبحسب بيان المؤسسة؛ فقد تم إصدار الاعتماد النهائي لمنظومات قياس تدفق الغاز المُضخّ من حقل الفارغ المزود لمحطة كهرباء السرير، إذ تعمل هذه العدادات المعتمدة بتقنية الموجات فوق الصوتية والمعتمدة من قبل الجمعية الأمريكية للغاز لأغراض القياس التجاري.

وأفادت الشركة، في البيان ذاته؛ فإن الاعتمادات الفنية جاءت وفقًا لخطة الاعتماد المرحلي والنهائي وبناء على ما تقتضيه متطلبات دليل القياس الليبي المعتمد من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بعد نجاح العديد من التجارب والاختبارات التي أجريت خلال الأيام الماضية؛ إذ نتج عن هذه الاختبارات تحقيق درجات الدقة المطلوبة وفق المعايير القياسية الدولية.

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