فؤاد يدعو الحكومة الجديدة للاستقواء بالرئيس الأمريكي جون بايدن

قدم محمد فؤاد الطبيب الليبي والسياسي المقيم في إيطاليا، ما أسماها “نصيحة للرئاسة الجديدة” وذلك في تدوينة صباح اليوم الإثنين على حسابه بموقع فيسبوك، قاصداً بذلك محمد المنفي وَعَبَد الحميد دبيبة.

كتب محمد فؤاد قائلاً: “يجب تشكيل الحكومة فى أسرع وقت ممكن وبدون تقديم أي تنازلات وطلب انعقاد مجلس النواب فوراً”.

وتابع فؤاد قوله: “لن تجرؤ أي دولة ولا عقيلة ولاحفتر على عرقلة انعقاد المجلس ولا عدم منح الثقة للحكومة، ولكن هذا الوضع لن يدوم لو أظهرت الحكومة أي بوادر ضعف فهى نهايتها. يجب الإسراع قبل أن يزول الخوف من بايدن (الرئيس الأمريكي)” على حد قوله.