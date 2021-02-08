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فؤاد يدعو الحكومة الجديدة للاستقواء بالرئيس الأمريكي جون بايدن

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قدم محمد فؤاد الطبيب الليبي والسياسي المقيم في إيطاليا، ما أسماها “نصيحة للرئاسة الجديدة” وذلك في تدوينة صباح اليوم الإثنين على حسابه بموقع فيسبوك، قاصداً بذلك محمد المنفي وَعَبَد الحميد دبيبة.

كتب محمد فؤاد قائلاً: “يجب تشكيل الحكومة فى أسرع وقت ممكن وبدون تقديم أي تنازلات وطلب انعقاد مجلس النواب فوراً”.

وتابع فؤاد قوله: “لن تجرؤ أي دولة ولا عقيلة ولاحفتر على عرقلة انعقاد المجلس ولا عدم منح الثقة للحكومة، ولكن هذا الوضع لن يدوم لو أظهرت الحكومة أي بوادر ضعف فهى نهايتها. يجب الإسراع قبل أن يزول الخوف من بايدن (الرئيس الأمريكي)” على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • لا تخف عليها هي حكومه مشكله باراده تركيه غربيه فهي محصنه ومحميه ومعتمده حتي قبل ان يتم تشكيلها فهي نسخه من حكومه الفرقاطه التي جلعها الغربيين لا تكترث للبرلمان واعطوها الضؤ الاخضر لتمارس عملها دون البحث عن اعتماده لها واقتراحي الليبيين هو ان يجب اللا يكون هناك خلاف علي المدينه التي ستباشر الحكومه الجديده فيها عملها فبالعوده لكون تركيا محتله أقليم غرب البلاد وبالنظر لكون كان لتركيا الدور الأكبر في اختيار هذا الوزير فالصح الصح هو ان تمارس هذه الحكومه من أحدي المحميات التركيه في الغرب الليبي مصراته / طرابلس / الزاويه وان حاست وباست خلوها تمارس عملها من أسطنبول أو انقره فبين عائلة دبيبه واردوغان وحده اندماجيه حتي من قبل ان يختاره أردوغان رئيس وزراء او يعينه زوير مستعمرات تركيا

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