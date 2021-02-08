حاملاً رؤية “دبلوفنية”.. السايح يلتقي اللجنة الدستورية في الغردقة

كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، عن لقاء مع اللجنة الدستورية، اليوم الاثنين، في مدينة الغردقة المصرية.

وقال “السايح” إنهم يحملون في جعبتهم رؤية “دبلوفنية”، موضوعية، وواقعية؛ للحفاظ على الاستحقاق الدستوري من الضياع.

وأبدى رئيس المفوضية العليا للانتخابات تطلعه إلى تعامل أعضاء اللجنة بإيجابية مع هذه الرؤية، وأخذها على محمل الجدّ، مُشيرًا إلى أن الأمر غايةٌ في الحساسية.

وكان “السايح” قد صرح لـ”218″، في سبتمبر الماضي، بأن المفوضية غير جاهزة لإجراء الانتخابات بسبب قلّة الإمكانيات، مُبيّنًا أن استمرار غياب التمويل يعني أن المفوضية لن تستطيع إجراء أي انتخابات.

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