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حاملاً رؤية “دبلوفنية”.. السايح يلتقي اللجنة الدستورية في الغردقة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، عن لقاء مع اللجنة الدستورية، اليوم الاثنين، في مدينة الغردقة المصرية.

وقال “السايح” إنهم يحملون في جعبتهم رؤية “دبلوفنية”، موضوعية، وواقعية؛ للحفاظ على الاستحقاق الدستوري من الضياع.

وأبدى رئيس المفوضية العليا للانتخابات تطلعه إلى تعامل أعضاء اللجنة بإيجابية مع هذه الرؤية، وأخذها على محمل الجدّ، مُشيرًا إلى أن الأمر غايةٌ في الحساسية.

وكان “السايح” قد صرح لـ”218″، في سبتمبر الماضي، بأن المفوضية غير جاهزة لإجراء الانتخابات بسبب قلّة الإمكانيات، مُبيّنًا أن استمرار غياب التمويل يعني أن المفوضية لن تستطيع إجراء أي انتخابات.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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