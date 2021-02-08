الصحة العالمية تشكل لجنة لإجراء مسوحات طبية للنازحين بمراكز الإيواء في ليبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن ممثلتها في ليبيا إليزابيث هوف، بحثت مع وزير شؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا المشروع المشترك بين المنظمة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة لتعزيز خِدْمَات الرعاية الصحية الأولية والعمل على تضمين النازحين للاستفادة من المشروع.

وأوضحت المنظمة أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لإجراء مسوحات صحية للنازحين بمن فيهم الكوادر الطبية وبمختلف الفئات، في البلديات واستحداث خارطة صحية للمناطق المستهدفة وتنفيذ برامج عمل مشتركة بما فيها الزيارات الميدانية داخل وخارج مراكز الإيواء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24