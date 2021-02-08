ليبيا الان

مُستوردة من أوروبا.. وصول 1,924 سيارة وشاحنة إلى بنغازي

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى أرصفة ميناء بنغازي البحري سفينة نقل السيارات “سلڤر صن” التابعة للوكيل الملاحي شركة “ليبيانا الدولية”، وعلى متنها 1924 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

كما استقبلت أرصفة الميناء في وقت سابق، سفينة نقل الحاويات “جـين” التابعة للوكيل الملاحي شركة “عبر أعالي البحار”، وعلى متنها 195 حاويةً بضائع وسلع متنوعة.

وبحسب البيانات الدورية التي تنشرها إدارة الميناء، فقد استقبل خلال الساعات الماضية السفينة “طه واي”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الأفق اللامع”، وعلى متنها 27 ألف طن من حبوب الشعير.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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