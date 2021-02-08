مُستوردة من أوروبا.. وصول 1,924 سيارة وشاحنة إلى بنغازي

وصلت إلى أرصفة ميناء بنغازي البحري سفينة نقل السيارات “سلڤر صن” التابعة للوكيل الملاحي شركة “ليبيانا الدولية”، وعلى متنها 1924 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

كما استقبلت أرصفة الميناء في وقت سابق، سفينة نقل الحاويات “جـين” التابعة للوكيل الملاحي شركة “عبر أعالي البحار”، وعلى متنها 195 حاويةً بضائع وسلع متنوعة.

وبحسب البيانات الدورية التي تنشرها إدارة الميناء، فقد استقبل خلال الساعات الماضية السفينة “طه واي”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الأفق اللامع”، وعلى متنها 27 ألف طن من حبوب الشعير.

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