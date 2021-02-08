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شركة “مليتة” تستعرض مشروعاتها المشتركة مع “شلمبرجير”

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “مليتة للنفط والغاز”، محمد بالقاسم بن شتوان، مع مدير إدارة المشروعات المتكاملة بشركة “شلمبرجير” ومدير التخطيط الاستراتيجي والشؤون التجارية بشركة “شلمبرجير ليبيا”؛ التعاون المشترك بين الطرفين.

واستعرض الحاضرون، خلال اجتماع مُوسّع عُقد بمكتب بن شتوان، نشاط الخدمات في مجاليْ النفط والغاز للحقول البرية والبحرية لشركة “مليتة”، والمتوقع تنفيذها على المدى القريب والبعيد.

وشدّد “بن شتوان” على ضرورة إيجاد حلول متكاملة لرفع القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة المكامن، وذلك باستخدام الدراسات الحديثة والتقنيات المتطورة المتوفرة في سوق صناعة النفط والغاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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