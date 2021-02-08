قزيط: الحكومة الجديدة أمام اختبار صعب

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

08 February, 2021

أعرب عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط، عن تمنياته للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بالتوفيق في تحقيق عملها.

وقال قزيط في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”نتمنى أن تحقق الحكومة الجديدة ما عجزت عنه الحكومة السابقة، وأن تعتمد على الكفاءات وتبتعد عن الفاسدين”.

كما أكد قزيط، أن الحكومة الجديدة أمام اختبار صعب في كسب ثقة البرلمان الذي هو البوابة الإجبارية التي تمكنهم من تجاوز إخفاقات اسلافهم.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، أعلنت الجمعة، فوز محمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة برئاسة الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي في عضوية المجلس الرئاسي، وذلك عقب انتهاء جولات تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية. وستقود الحكومة الجديدة البلاد لحين تنظيم الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.