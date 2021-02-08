أحوال الطقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على غالبية مناطق الشمال، مع هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار أحيانا.

وأظهرت نشرة الاحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، ترواح درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم بين 19 و24 درجة مئوية على مناطق الشمال، وبين 20 و30 درجة مئوية على الوسط والجنوب.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

أجواء صافية إلى قليلة الغيوم، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على غالبية المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و25 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

أجواء مغيمة إلى قليلة الغيوم، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة، تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر في الساعة، تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل على الجغبوب وجالو 27 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

أجواء صافية إلى قليلة الغيوم، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتترواح درجات الحرارة القصوى بين 20 و27 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

أجواء صافية، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و20 درجة مئوية.

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