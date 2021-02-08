سيالة يشارك في اجتماع الجامعة العربية بالقاهرة

وصل وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مساء أمس الأحد، إلى مطار القاهرة الدولي للمشاركة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المزمع عقده اليوم الاثنين 8 فبراير 2021.

وسيتناول الاجتماع البحث في الأوضاع السياسة العربية الراهنة ومستجدات قضايا الأمن القومي العربي. كما وسيناقش المشاركون سبل دعم القضية الفلسطينية والتطورات الطارئة للوقوف في وجه التحديات التي تواجهها القضية والشعب الفلسطيني في الوقت الحالي.