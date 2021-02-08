الاتحاد الأوروبي: يجب أن يمنح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة لتباشرة عملها

ليبيا – رحب ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بتشكيل سلطة جديدة في ليبيا يترأس مجلسها الرئاسي محمد المنفي وحكومتها عبد الحميد الدبيبة.

بوريل أعرب في بيان صادر عن الاتحاد تابعته صحيفة المرصد استعداد الأوروبيين للتعاون مع المنفي والدبيبة، مشددًا على وجوب الإسراع بتشكيل حكومة جديدة شاملة تعمل من أجل المصالحة الوطنية وتوحيد البلاد، وأن يمنحها مجلس النواب الثقة لمباشرة عملها.

وشدد بوريل على أهمية التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة، مع أهمية انسحاب كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب، مبينًا أن كل تدخل عسكري أجنبي في ليبيا غير مقبول، ما يحتم على الأطراف الليبية وأعضاء المجتمع الدولي لدعم السلطة التنفيذية الموحدة.

وحذر بوريل المعرقلين المحتملين لعمل السلطة الجديدة من تعرضهم للعقوبات، مجددًا استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الحكومة في تنفيذ أولوياتها المتعلقة بالانتخابات والقاعدة الدستورية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات بدءًا بالمؤسسات المالية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية