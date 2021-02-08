وزير الخارجية المصري لـ«المنفي»: ندعم بالكامل المجلس الرئاسي الجديد

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وذلك لتهنئته علي توليه زمام رئاسة المجلس الجديد.

وتضمن الاتصال إشادة بالعلاقة الوطيدة بين الشعبين الليبي والمصري، كما أعربا عن أهمية مواصلة العمل من أجل التعاون المشترك والدائم في شتى المجالات بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال الاتصال على الدعم المصري الكامل للمجلس الرئاسي الجديد.

بدوره، شدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال الاتصال على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين، مثمنا الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية.