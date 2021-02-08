محكمة الجنايات المصرية تستكمل محاكمة المتهمين بقضية التخابر مع تنظيم داعش في ليبيا

ليبيا – كشفت صحيفة الدستور المصرية عن استكمال الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر محاكمات طرة محاكمةَ المتهمين بقضية التخابر مع ليبيا.

وفي نبأ نقلته الصحيفة وتابعته صحيفة المرصد تم الإشارة إلى يوم الإثنين موعدًا لاستكمال محاكمة 10 متهمين، منهم متهم واحد حضوري ويدعى محمد رجب عبد الواحد حسن و9 غيابيًا، مؤكدًا أن الجلسة تعقد برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود.

هذا وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيو الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية