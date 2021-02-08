مصادر: عقيله صالح يشترط تعيين ابن أخته «إدريس احفيظه» نائبا لرئيس الحكومة

اشترط المستشار عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، على رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد دبيبة، تعيين ابن شقيقته، إدريس احفيظة نائبا لرئيس الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها.

وأكدت مصادر موثوقة أن صالح، طالب دبيبة، بتعيين احفيظة، نائبا له في مجلس الوزراء، وربطت المصادر بين منح الحكومة ثقة مجلس النواب وتعيين ابن شقيقة عقيله صالح نائبا لرئيس الحكومة الجديدة.

ويشغل إدريس احفيظة المبروك، ابن شقيقة المستشار عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي الليبي.

وفي أكتوبر من عام 2019 أعلن المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الايسا (ISSA) عن انتخاب احفيظة، عضوا بالمكتب بإجماع الأعضاء.

وجاء انتخاب احفيظة، ضمن فعاليات المنتدى العالمي الثامن والثلاثين للضمان الاجتماعي الذي عقد في الفترة من الرابع عشر الى الثامن عشر من اكتوبر الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة 1300 صانع قرار و153 ممثل عن الدول المشاركة ومنها ليبيا.