شركة الكهرباء تعلن طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية في الفترة المسائية فقط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن عدد ساعات طرح الأحمال بالمنطقة الشرقية سيتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات، في الفترة المسائية فقط.

فيما أكدت الشركة عدم وجود ساعات طرح أحمال في المنطقة الغربية اليوم الإثنين، ولليوم الثالث على التوالي.

وتسعى شركة الكهرباء إلى التعاون مع شركات من ألمانيا وروسيا وكوريا الجنوبية للقيام بمشروعات جديدة واستئناف العمل في مشروعات بعضها متوقف منذ سنوات؛ وذلك لكي لا تتكرر أزمة انقطاع التيار خلال الصيف المقبل، حيث ترتفع بشدة نسب الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة.

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