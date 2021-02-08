بوريطة: أهمية إنتخاب السلطة التنفيذية الجديدة تكمن في توحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات بموعدها

ليبيا- أشادت المغرب بانتخاب ملتقى الحوار السياسي للسلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

الإشادة المغربية جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمبن بالخارج المغربي ناصر بوريطة، على هامش الدورة العادية الـ34 لقمة الاتحاد الإفريقي، التي عقدت افتراضيًا عبر تقنية الاصتال المرئي عن بعد.

وقال بوريطة: إن المغرب تهنئ الأعضاء الجدد للمجلس الرئاسي ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، مبينًا أن بلاده ترى أنه من شأن خلق هذه المؤسسة الجديدة تعزيز السلطة التنفيذية في قيامها بالمهام والواجبات التي ينتظر منها الشعب الليبيي، وأنها تمثل خطوة مهمة.

وأضاف بوريطة أن الأهمية تكمن في كون هذه الخطوة تصب في صالح في اتجاه توحيد المؤسسات ودعم الاستقرار، والاستجابة للحاجيات اليومية لليبيين، وتهيئة الظروف من أجل تنظيم الانتخابات المقبلة المزمع عقدها في الـ24 من ديسمبر من العام 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية