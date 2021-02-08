«مكافحة الأمراض» سبها: تسجيل 82 إصابة بفيروس كورونا و42 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، تسجيل 82 إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، و42 حالة شفاء وحالتي وفاة.

واستلم مختبر المركز الوطنى للأمراض فرع سبها أمس، 234 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد، أظهرت نتائج تحاليلها سلبية 152 عينة، فيما تأكد إصابة 82 حالة منها 71 جديدة و11 مخالطة.

وتوزعت الإصابات على كل من سبها بـ70 حالة منها 59 جديدة و11 مخالطة، والتي سجلت حالتي وفاة أيضا، بينما سجلت الشاطئ 7 حالات إصابة جديدة والقطرون حالتين جديدتين، وتراغن وتمنهنت وغات بحالة واحدة لكل منها.

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