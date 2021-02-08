لإجراء صيانة.. شركة الكهرباء تقطع التيار على عدة مناطق شرق طرابلس

نبهت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، إلى فصل التيار عن أربع مناطق جنوب طرابلس غدًا الإثنين لمدة ثماني ساعات؛ لإجراء أعمال صيانة وشد موصلات، داعية سكان تلك المناطق إلى أخذ العلم بذلك.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الفصل يأتي نظراً لعدم استكمال أعمال الصيانة اللازمة للخطوط الهوائية جهد 220 ك.ف (التبة – شرق طرابلس) (شرق طرابلس – ابو عرقوب) وحتى تتمكن الشركة من شد الموصلات واستكمال أعمال الصيانة الأمر الذي يتطلب فصل دائرة (التبة – أبو عرقوب) وعزل محطة التبة جهد 220/30/11 ك.ف بالكامل لتأمين موقع العمل.

وأهابت الشركة العامة للكهرباء بالمستهلكين والقاطنين بهذه المناطق، بأنه سيستمر فصل التيار الكهربائي حتى يوم غد الاثنين من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 16:00 مساءً.

وتعاني ليبيا من أزمة في الكهرباء منذ عام 2011 مما دعا المواطنين في طرابلس للتظاهر للتنديد بالوضع المزري الذي وصل إليه الوضع من استمرار انقطاع الكهرباء في كافة المناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24