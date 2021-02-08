ارتفاع مستمر للاصابات والوفيات | مكافحة الامراض يعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 8 فبراير 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 07 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (323) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4555) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (940) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (2000) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (329) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (161) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (234) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (128) عينة

7.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (230) عينة

8.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (50) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (87) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (37) عينة

11.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (104) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (19) عينة

13.مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (230) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (6) عينات

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ـــ عدد ( 3699 ) عينة سالبة

ـــ عدد (856) عينة موجبة ( 716 جديدة + 140 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 438 حالة جديدة

عدد 49 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 8 حالة جديدة

عدد 48 حالة مخالطة

3.المنشية الجميل

عدد 9 حالة جديدة

4.يفرن

عدد 6 حالة جديدة

5.الحرابة

عدد 1 حالة جديدة

6.الجفارة

عدد 1 حالة جديدة

7.العزيزية

عدد 4 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 3 حالة جديدة

9.زليتن

عدد 11 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

10.جنزور

عدد 12 حالة جديدة

11.صرمان

عدد 6 حالة جديدة

12.سوق الخميس امسيحل

عدد 2 حالة مخالطة

13.غريان

عدد 40 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

14.بني وليد

عدد 9 حالة جديدة

15.اجدابيا

عدد 7 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

16.البريقة

عدد 14 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

17.سبها

عدد 59 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

18.الشاطئ

عدد 7 حالة جديدة

19.القطرون

عدد 2 حالة جديدة

20.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

21.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

22.غات

عدد 1 حالة جديدة

23.الزهراء

عدد 16 حالة جديدة

24.السائح

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

25.قصر الأخيار

عدد 3 حالة جديدة

26.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

27.السواني بن ادم

عدد 24 حالة جديدة

28.القلعة

عدد 1 حالة جديدة

29.الجميل

عدد 4 حالة جديدة

30.سرت

عدد 8 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

31.ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

32.العجيلات

عدد 9 حالة جديدة

33.صبراته

عدد 5 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

34.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

35.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 883 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 659 حالة في طرابلس

2.عدد 4 حالات في اجدابيا

3.عدد 3 حالات في البريقة

4.عدد 29 حالة في نالوت

5.عدد 42 حالة في سبها

6.عدد 36 حالة في مصراته

7.عدد 8 حالات في درج

8.عدد 4 حالات في غريان

9.عدد 38 حالة في ترهونة

10.عدد 24 حالة في سرت

11.عدد 24 حالة في صبراته

12.عدد 8 حالات في الزاوية الغرب

13.عدد 4 حالات في الزاوية الجنوب

تفاصيــــــل الــــ ( 21 ) حالة الوفاة

1.عدد 12 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في سبها

3.عدد 1 حالة في مصراته

4.عدد 1 حالة في الزاوية الجنوب

5.عدد 3 حالات في جنزور

6.عدد 2 حالة في السواني بن أدم

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 124882

2.الحالات النشطة : 17486

3.المتعافين : 105422

4.الوفيات : 1974

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