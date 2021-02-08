اليوم.. يان كوبيش يتسلم مهام عمله في ليبيا

يتسلم رئيس البعثة الأممية الجديد إلى ليبيا السولفاكي يان كوبيش، اليوم الإثنين، مهام عمله رسميا في ليبيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد عين في وقت سابق وبشكل رسمي الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسا لبعثتها.

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وأصدر المكتب الصحفي الخاص بالأمم المتحدة بيانا جاء فيه: “أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين السلوفاكي، يان كوبيتش، مبعوثًا خاصًا له إلى ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا”.

يشار إلى أن كوبيش كان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2019، وهو يتمتع بخبرة ممتدة لسنوات عديدة في مجال الدبلوماسية والسياسات الأمنية الخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية على الصعيد العالمي وفي وطنه سلوفاكيا، ومن المقرر أن يتولى كوبيش مهام منصبه بدءًا من فبراير المقبل.

وعمل كوبيش من قبل ممثلًا خاصًا للأمين العام ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق بين عامي 2015 و2018، ورئيسًا للبعثة الأممية في أفغانستان بين عامي 2011 و2015، بالإضافة إلى توليه منصب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا في الفترة من 2009 إلى 2011، كما كان وزيرا لخارجية سلوفاكيا بين عامي 2006 و2009.