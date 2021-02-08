الارصاد توضح توقعات الطقس في ليبيا اليوم 8-2-2021 واليومين القادمين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، ارتفاع نسبيا في درجات الحرارة مع هبوب رياح جنوبية غربية نشطة على اغلب مناطق الشمال وتكون مثيرة للاتربة والغبار احياناً وتقل سرعة الرياح بداية من مساء يوم الغد على اغلب المناطق.

وبحسب النشرة فإن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم ما بين 19-24 مْ على مناطق الشمال، وتتراوح مابين 20-30 مْ على مناطق الوسط والجنوب.

تحذيرات بحرية

وحذر المركز من ريح غربي الى باش نشط الى قوي صباح اليوم على الساحل الممتد من شحات الى طبرق تتراوح سرعته مابين (25-30)عقدة .

كما حذر من ريح باش نشط صباح الغد على ساحل زوراة وطرابلس تصل سرعته الى (25)عقدة .

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية:

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس يشهد أجواء صافية إلى قليلة الغيوم، وحركة الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على غالبية المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 19 و25 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

يسود الطقس بالمنطقة أجواء مغيمة إلى قليلة الغيوم، وتكون الرياح شمالية غربية، نشطة السرعة، تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر في الساعة، تسبب في إثارة الأتربة والغبار، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل على الجغبوب وجالو 27 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

يشهد الطقس أجواء صافية إلى قليلة الغيوم، وتكون حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتترواح درجات الحرارة القصوى ما بين 20 و27 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

الطقس في المنطقة يشهد أجواء صافية، وحركة الرياح تكون جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين 26 و20 درجة مئوية.

نشرة الصيد البحري:

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