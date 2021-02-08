طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها سبها ومصراتة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 856 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الأحد، منها 487 حالة في طرابلس.

وجاءت سبها ثانيا بـ70 حالة، ثم مصراتة بـ56 حالة، و41 حالة في غريان، و24 حالة في سواني بن آدم، و18 حالة في البريقة، و16 حالة في الزهراء، و15 حالة في كل من سرت وزليتن، و14 حالة في صبراتة، و12 حالة في جنزور، وتسع حالات في كل من العجيلات وبني وليد وأجدابيا والمنشية الجميل، وسبع حالات في الشاطئ، وست حالات في كل من صرمان ويفرن، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

واكتشفت أربع حالات في كل من الجميل والسائح والعزيزية، وثلاث حالات في كل من قصر الأخيار والخمس، وحالتان في كل من الزاوية الجنوب والقطرون وسوق الخميس أمسيحل، وحالة واحدة في كل من الحرابة والجفارة وتراغن والبوانيس وغات والقلعة وترهونة وزلطن وطبرق.

وتماثل للشفاء 883 مصابا، بينهم 659 حالة في طرابلس، وثلاث حالات في البريقة، و29 حالة في نالوت، و42 حالة في سبها، و36 حالة في مصراتة، وثماني حالات في كل من الزاوية الغربية ودرج، وأربع حالات في كل من الزاوية الجنوب وغريان وأجدابيا، و38 حالة في ترهونة، و24 حالة في كل من سرت وصبراتة.

وتوفي 21 مصابا، منهم 12 حالة في طرابلس، وثلاث حالات في جنزور، وحالتان في كل من سبها وسواني بن آدم، وحالة في كل من مصراتة والزاوية الجنوب.

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